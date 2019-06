V Evropě vrcholí vlna extrémního horka. Francouzi polévají děti vodou

Vnímavost člověka vůči změnám počasí má své odborné pojmenování – je to takzvaná meteorosenzibilita. Až třetina Čechů na sobě nějakým způsobem změnu počasí pociťuje. Citlivější jsou obecně více ženy, staří lidé, malé děti a nemocní.

Ve Španělsku by mohly teploty vystoupat na 42 stupňů Celsia a na severovýchodě země platí v řadě okresů rovněž nejvyšší, červený stupeň varování. V Katalánsku zároveň stovky hasičů celou noc pokračovaly v boji s rozsáhlým lesním požárem, který už v okolí obce Torre del Español spálil tisíce hektarů. Podle velitele požárníků Antonia Ramose region takto vážný požár od přelomu tisíciletí nezažil.

První oběť veder v pátek hlásí také Španělsko, napsala agentura AFP. V obci v jižním regionu Andalusie zahynul 17letý mladík, který se chtěl v horku osvěžit v bazénu, po koupeli ale začal mít křeče a ani po převezení do nemocnice se jej nepodařilo zachránit.

Podle tamního ministerstva zdravotnictví od vypuknutí vlny veder na začátku týdne čtyři lidé ve Francii utonuli. Ministryně Agnès Buzynová upozornila obyvatele, aby se nekoupali v příliš studené vodě, a minimalizovali tak riziko teplotního šoku. Také odrazovala od jakýchkoli venkovních sportovních aktivit poté, co severně od Marseille zřejmě podlehl úžehu muž při projížďce na kole.

Extrémní vedra ve Francii a Španělsku zřejmě definitivně poleví až po víkendu. Například Paříž podle předpovědí zažije nejteplejší den v sobotu, kdy zde má být mezi 38 a 39 stupni.

Italské úřady vydaly varování před vysokými teplotami pro 16 měst a strážci pořádku rozdávají návštěvníkům památek v Římě vodu.

Rakousko považuje klimatickou změnu za největší riziko

Vlny veder považují odborníci z Rakouského panelu pro klimatickou změnu za největší riziko pro obyvatele této alpské země související s měnícím se počasím. Autoři studie varují, že při „mírné změně klimatu“ si v roce 2030 vedra vyžádají v Rakousku 400 mrtvých, do poloviny století to bude ročně okolo tisíce obětí extrémně vysokých teplot.

WMO, která je jednou z agentur OSN, v pátek uvedla, že není vyloučeno, že letošek bude jedním z nejteplejších roků vůbec, což by znamenalo, že by roky 2015 až 2019 byly nejteplejším pětiletým obdobím od začátku měření. Podle WMO je příliš brzy na to jednoznačně přisuzovat současná horka změně klimatu, ale jsou „naprosto v souladu“ s extrémními jevy spojovanými s dopady vypouštění skleníkových plynů.

Už rakouský meteorologický ústav ZAMG podle agentury APA informoval, že letošní červen byl v Rakousku nejteplejší, nejslunnější a nejsušší od dob, kdy se s měřeními začalo. Srážek spadlo o 57 procent méně, než je průměr, teploty byly oproti průměru o 4,7 stupně vyšší.