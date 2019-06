V Evropě udeří bezprecedentní vlna veder. Města budují pítka, klimatizace mizí z obchodů

Ve Španělsku loni zemřely desítky lidí

Do Španělska by měla vlna veder dorazit ve středu. Meteorologická agentura Aemet předpovídá teploty nad 35 stupňů na většině území. V centru Pyrenejského poloostrova by podle ní mělo být přes 40 stupňů a v údolí řek Ebro, Tajo, Guadiana a Guadalquivir i přes 42 stupňů.

Vedrům se nevyhnou ani turistická centra Kanárské ostrovy či Mallorca. Loňská vlna veder ve Španělsku si vyžádala tři desítky obětí, z toho většinu v Katalánsku.

Teplotní rekordy už začátkem týdne padají také v Maďarsku. Budakalász severně od Budapešti s téměř 36 stupni zažila nejteplejší den od roku 1987. Rekord padl i v samotné Budapešti.