Senátor Fischer: Čína zkouší změnit Všeobecnou deklaraci lidských práv. Do lágrů se nedostane ani Červený kříž

Francouzský prezident Macron pozval Jeana-Clauda Junckera a také Angelu Merkelovou na setkání s čínským prezidentem příští úterý. Hlavním tématem má být, jak přenastavit vztahy s Čínou v obchodní oblasti. Zároveň padá ujištění, že EU považuje čínský režim za represivní. Má tohle všechno nějaký viditelný dopad?

Slova mají svou váhu a také mezinárodní závazky mají svou váhu. Čína zkouší překreslovat mapu světa, zkouší například změnit Všeobecnou deklaraci lidských práv – místo práv pro všechny zkouší zajistit jen práva pro ty, co jsou zrovna u moci. A těm ostatním nabízí „právo na rozvoj“. To jsou velmi nebezpečné pokusy, protože by se mohly dotknout i nás v Evropě.

Tady jsou země EU zcela zajedno: chtějí, aby Čína respektovala pravidla – a nejen v oblasti lidských práv, ale i v byznysu – kradení patentů či copyrightu – toho jsme ostatně v minulosti byli svědky opakovaně. Zkrátka je tu společná vůle brát Čínu jako partnera, a budovat vzájemně výhodné vztahy.

Vy jste také v Senátu přijali usnesení, které se dotýká petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané právě vládou ČLR, jaký bude mít význam?

To není poprvé, co jsme se zabývali Čínou. Už minulý rok jsme zareagovali na hrozby, které naznačil NÚKIB v oblasti kritické infrastruktury některých vybraných firem – zejména dvou, které byly jmenovány. Tam jsme také reagovali velmi rychle, podpořili jsme vládu a NÚKIB, aby v tomto smyslu konaly – ne jako samostatná ČR, ale celá EU. Respektive spolu s NATO, protože se to dotýká i obranyschopnosti ČR.

Tady si myslím – tak jako se k nám připojují spojenci a hledají cestu, jak dál podle nějakých srozumitelných pravidel – tak i v tomto případě slyšíme lidsko-právní apel i od německého prezidenta nebo teď od francouzského prezidenta.

Také vyzýváte vládu, aby vyzvala Čínu k dodržování mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Už máte nějakou reakci?

My apelujeme na prezidenta republiky, na vládu, na ministra zahraničí a také na ostatní ústavní činitele, aby v duchu jednotné zahraniční politiky ČR nezapomínali na to, že jsou v Číně pošlapávána lidská práva – kupříkladu právo na život, na spravedlivý soud nebo právo na to, že člověk nebude mučen. A vidíme, že se to tam dotýká milionů lidí.