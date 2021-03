Od zavedení distančního vzdělávání uběhl rok. Část rodin se do něj přesto nezapojuje

Pokud děti doma nemají počítač s internetem, mohou si ho bezplatně půjčit. Když to nejde ve škole, poradí jim sociální pracovníci. „Má je zhruba čtyřicet našich rodin, kteří byli v nejsložitější situaci a distanční výuku by se jim jinak nepodařilo zvládnout,“ přiblížila Dominika Najvert ze sdružení Spolu pro rodinu.

V Přerově čelí bojkotu i problémům s připojením

Problém s učením z domova má také přerovská základní škola, kam chodí 220 studentů. Každé úterý děti přijdou do školy odevzdat vyplněné úkoly a vyzvednout si učivo na další týden. Přibližně deset z nich se ale do této výuky vůbec nezapojuje.

„Rodičům vysvětlujeme, že distanční výuka je ze školského zákona povinná. Rodiče tady slíbí, že pro úkoly přijdou, slíbí, že to vypracují, ale bohužel ve všech případech k tomu nedojde,“ řekla ředitelka Základní školy Přerov Ilona Bočinská.

Přes překážky jsou pracovníci školy s tímto režimem výuky na dálku spokojení. V případě, že by chtěli přejít na on-line vyučování, by museli shánět i dvě stovky počítačů. Pomoci by mohlo město. „Kdo si požádá, může obdržet techniku. Rozdáváme od 80 kusů notebooků do domácností. Je to samozřejmě podmíněno tím, jestli májí připojení,“ přiblížil náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Velká část dětí ale přístup k internetu stále nemá. Škola tak spolupracuje na projektu, díky kterému by mohla všem svým žákům sehnat připojení na půl roku zdarma.