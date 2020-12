Čtenář potřebuje důvod, proč má platit tady, a ne u konkurence, říká k výhodám pro předplatitele analytik Rožánek

Ne, to jsou příklady z amerického nebo německého trhu. Na českém to bude trvat podstatně déle, protože základna předplatitelů se teprve musí vybudovat.

Takže menší, úzce zaměřené servery můžou mít výhodu oproti velkým gigantům?

Přesně tak. Čím úžeji zaměřený server, čím loajálnější a specifičtější publikum, tím vyšší šance, že publikum bude platit a podporovat redakci.

Placený obsah zavedl iDnes.cz i Blesk.cz, tedy nejčtenější české servery. Jaká je jejich taktika, aby přilákaly platící čtenáře?

Zástupci vydavatelství na nedávné konferenci Czech Internet Forum zmiňovali různé taktiky. Blesk nabízí bonusové služby, další média nabízí třeba audionahrávky, podcasty, Reportér magazín dělá speciální rozhovory. Vydavatelství Economia zkoušelo přesvědčit čtenáře, aby si pořídili předplatné Hospodářských novin a nabízeli k němu víno.

Možnosti bonusů jsou rozsáhlé. V tuhle chvíli už nestačí jenom říct: „Tady jsou kvalitní informace, zaplaťte za ně“. Čtenář potřebuje dostat důvod, proč má platit tady, a ne u konkurence, když z jeho pohledu může být obsah srovnatelný.

A funguje to?

Zatím říkají, že podle očekávání. Ale musím dodat, že startovací kritéria mají pořád nízká. Třeba regionální Deníky mají poměrně nízká čísla, nicméně se naplnila podle očekávání a na příští rok nemají cíl o moc vyšší. Spíš jde o to naučit publikum postupně na placení. Majorita čtenářů asi nikdy platit nebude, proto je potřeba získat z menšiny, co platí, dostatek peněz na financování provozu.

„Spojit obsah se zdravím není v téhle době dobrý nápad“

Sever iDnes.cz teď nově začal slibovat zdravotnické výhody pro předplatitele. Co si myslíte o takovém lákadle?

Tohle vyvolává kontroverzi spíš kvůli tomu, že jde o služby z holdingu, se kterým je iDnes.cz propojen, a že jsou to zdravotnické služby, které jsou velmi citlivé. Vyvolalo to ohlasy i kvůli působení Andreje Babiše ve vládě. Zkrátka není to dobrý nápad v téhle době. Kdyby to byly služby, které se týkají něčeho jiného, tak by to asi takový ohlas nevyvolalo, ale protože jde o zdravotnictví, tak je kritika na místě.

Ostatně i zahraniční média nabízejí zdravotnické služby jako bonus, ale mají spíš charakter poradenství. Není to tak, že byste si mohli objednat nějakou operaci dřív. V českém prostředí je nabídka zdravotnických příruček a rad u Blesk Premium, ale to je úplně něco jiného než se objednat dřív k doktorovi.