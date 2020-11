TikTok má už skoro miliardu uživatelů, videa sdílí i některá světová média. České redakce zatím otálejí

Pokud si mediální domy chtějí udržet čtenáře či diváky nebo získat nové, především z řad mladších, nic jiného jim podle Filipa Titlbacha z Deníku N ani nezbývá. „Pokud chceme oslovit mladé publikum, což předpokládám, že všichni v médiích chceme, tak jak to chceme udělat, když nebudeme tam, kde jsou mladí? Když nebudeme rozumět jejich jazyku, jejich problémům a trendům? Média by na TikToku měla být a měla by se tam snažit diváky, čtenáře, posluchače oslovit,“ říká Titlbach.

„Přesouvat zpravodajství na platformy, jako je TikTok, vlastně dává smysl. Možná to nevyjde, možná se to nepovede, ale smysl to dává. Protože je zapotřebí chodit na všechna místa, kde jsou potenciální čtenáři, a TikTok je rychle rostoucí síť, která má své uživatele, byť velmi mladé,“ uvažuje nad vstupem médií do sítě expert na nová média Josef Šlerka.

Další pomocník k šíření dezinformací?

Jak na této síti šířit informace, aniž by v nich něco chybělo nebo aniž by byly vytržené z kontextu, se zatím ukazuje jako složitý úkol. „Když má mít video třicet čtyřicet vteřin, tak se obávám, že to bude napomáhat tomu, co už se na sociálních sítích děje a z čeho jsme my novináři znepokojení. Tedy že se objeví krátké vyseknuté video a my nevíme, co se dělo předtím nebo potom. Může mít úplně jinou realitu, kdybychom to (video) měli komplexně,“ vysvětluje redaktorka slovenského deníku SME Zuzana Kovačič Hanzelová.

Naráží na to, že na rozdíl od již zaběhnutých sociálních sítí nedává TikTok prostor pro vysvětlení příspěvku. Aplikace je navíc chápána spíš jako zábava. To se teď jako problém ukázalo ve Spojených státech během volby prezidenta. Právník Donalda Trumpa například z TikToku sdílel video, na kterém falešný sčítač volebních lístků ničil ty, které patřily Trumpovi.

Než příspěvek smazal, vidělo ho 170 tisíc lidí. Okolí Donalda Trumpa si teď také stěžuje na to, že „tiktokeři“ zahlcují telefonní linku zřízenou pro oznamování volebních podvodů. Při pokládání nesmyslných dotazů se samozřejmě natáčejí.

„Obsah, který jsem zatím měl možnost vidět, je spíš podobný tomu, když vysvětlujete dobrý vtip o politice než skutečnému zpravodajství,“ hodnotí příspěvky novinářů na TikToku Josef Šlerka.