TikTok je dalším sporným bodem mezi Čínou a USA, čím je tak specifický?

Průměrný člověk totiž raději vnímá obrázky než text a ještě raději video než obrázky. „TikTok nabízí nekonečný proud kraťounkých videí, která vám umně vybere na míru. Jeho algoritmus už je spíš vnucovací než doporučovací. Na rozdíl například od Instagramu je sledování uživatelů skoro druhořadé a hlavní roli dostává algoritmus, který se postupně učí, na jaký obsah vydržíte koukat nejdéle,“ popisuje Jakub Sedláček ze Studií nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

TikTok jako bezpečnostní hrozba

Asi nejvíce pozornosti ale sociální síť získává kvůli již zmiňovaným bezpečnostním hrozbám. TikTok se snaží svoje jméno očistit a již avizoval, že chce algoritmus, na kterém síť pracuje, veřejně zpřístupnit. „V tiskové zprávě pouze vysvětluje, jak se pro daného uživatele vybírají doporučená videa, nikoliv jak funguje TikTok na pozadí, například kde jsou videa a jiný obsah uloženy, k čemu jsou používány a podobně,“ říká expert na mobilní hrozby z české společnosti Avast Vojtěch Boček.

V budoucnosti můžeme očekávat, že vzniknou další sociální sítě, jako je TikTok. „Spojené arabské emiráty už dokonce popularity TikToku využily a vytvořily svůj ToTok, který ovšem sloužil jako špehovací nástroj. Tento typ aplikace je pro uživatele velmi přitažlivý, avšak problematický z pohledu bezpečnosti a ochrany osobních dat,“ popisuje Boček.

Sběr dat je u podobné sociální sítě podle Bočka základní předpoklad. Aby v konkurenci uspěla, musí být zadarmo a na svůj provoz si vydělává právě shromažďováním dat a následným zobrazováním reklam na míru. To je samo o sobě zcela legální. Problém přichází, když společnost data dále přeprodává. Mohou tak sloužit úplně jiným zájmům, než by třeba sami uživatelé chtěli. To ukázal například skandál společnosti Cambridge Analytica, která zneužila data uživatelů Facebooku pro ovlivnění voleb.

TikTok se nedá považovat za klasický škodlivý software, proti kterému bojují antivirové společnosti. Podle bezpečnostního experta je riziko právě ve sdílení množství obsahu, které může být dál zneužito. „Dokážu si to zejména u TikToku představit při učení strojových modelů například k rozpoznávání obličejů,“ varuje Boček.

Zranitelná skupina

Zřejmě největší riziko však TikTok představuje kvůli svému publiku. Zájem o jeho používání totiž roste v posledních měsících hlavně u dětí. Že jsou na TikToku převážně mladí, lze koneckonců poznat i z příspěvků. Rodiče síť podle průzkumů tolik neznají. Většina internetových platforem je přitom přístupná od 13 let, děti ale zákaz často obcházejí.