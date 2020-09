„Placeným obsahem se vzdáváte masového dosahu. To nechceme,“ říká Veselovský z DVTV

Chod redakce je financován stejně jako před koronakrizí. To znamená, že máme uzavřenou smlouvu s vydavatelstvím Economia, která běží, myslím, ke všeobecné spokojenosti obou smluvních partnerů. To stále funguje a my jsme akorát tím jarním krokem vytvořili jakousi druhou financovací nohu DVTV tak, abychom o něco jistěji stáli.

To je opravdu těžké říct, protože je těžké odhadnout, jak se mediální trh bude vyvíjet. Ta částka je v absolutních číslech zajímavá, byli jsme nejúspěšnější crowdfundingová kampaň v České republice. Na druhou stranu, televizní žurnalistika tak, jak ji děláme, je extrémně levnější než klasická velká televizní žurnalistika, ale na druhou stranu je stále drahá. Takže kdyby ty peníze byly použity na okamžitý provoz DVTV, tak to nebude mít úplně dlouhé trvání. Daleko důležitějším cílem bylo vytvoření předplatného kmene. Peníze byly použity a budou použity na veškeré věci týkající se provozu, obsahu, nového webu a tak dále.

To, co popisujete, jsme s nástupem koronakrize cítili. Cítili jsme to jako potenciální nebezpečí, protože reklamní trh, který je zatím hlavní, co média, jako je DVTV, živí, by se mohl radikálně změnit. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že na sklonku koronakrize rozjedeme crowdfundingovou kampaň, která se ukázala extrémně úspěšnou. Takže jsme se tu nejistotu snažili vykompenzovat právě tím, že jsme se v kampani snažili vytvořit si nějaký předplatný kmen.

Média sleduje obrovské množství lidí, zároveň ale ubyla inzerce. V mediálním světě je to poměrně paradoxní situace. Projevilo se to i u vás v DVTV?

Umíte srovnat, jak velká byla inzerce před a po vypuknutí koronavirové pandemie?

Vzhledem k tomu, že videa DVTV monetizuje u nás ten, kdo je odebírá, takže vydavatelství Economia, tak to bude muset být otázka na ně.

Plánujete zavést placený obsah úplně, nebo chcete nechat možnost s reklamou a bez ní?

To je poměrně komplikovaná otázka. Respektive komplikovaná je na ni odpověď, protože v momentě, kdy se nějaké médium rozhodne čistě pro placený obsah, tak se vzdává masového dosahu, a to my nechceme. Takže zatím to vidíme tak, že nějaká část, nevím, jestli půl na půl, bude zcela veřejná, nezavřená za paypalem, a část bude pravděpodobně za předplatnou zdí. Právě proto abychom měli dosah na masy v České republice.

Růžové vlasy byla hranice toho, kam až chceme zajít

Vraťme se k jarní kampani DVTV. Kde vznikl nápad, jak publikum oslovit, jak diváky získat?

Nápad vnikl základně ve dvou hlavách – naše kolegyně, editorka a šéfka našich sociálních sítí Markéta Burleová plus šéf projektu Honza Rozkošný. Ti dali hrubé a nakonec i jemné rysy dohromady. A zejména Markéta byla ta, která nás celý měsíc tlačila, aby kampaň vypadala tak dynamicky, tak nabitě, jak nakonec proběhla.

Ptám se, protože mě zajímá, kam až novinář může zajít v propagaci vlastní práce.

Narážíte na ty růžové vlasy? To byla jedna z hranic. My jsme o tom dlouze debatovali, na jednu stranu se v živém vysílání takový dotaz zvedl a myslím si, že to je něco, o čem se dá říct, že dál už bychom chodit nemuseli. Na druhou stranu se ukázalo, že naši diváci, kteří jsou od nás zvyklí na nějaký obsah, tohle téměř bez výhrad akceptovali. A byl to vlastně vtípek, který do té kampaně zapadl. (Poznámka redakce: Martin Veselovský slíbil, že když se vybere víc než pět milionů korun, obarví si vlasy na růžovo.)

Vám kampaň extrémně zafungovala. Je tedy tohle cesta, jak oslovit publikum, aby za obsah platilo?

Kdybychom tuhle odpověď znali, tak jsme úplně šťastni. Zkouší to spousta médií v Česku. Před šesti lety jsme prorazili na internetu s vážnou a kvalitní žurnalistikou, což si do té doby téměř nikdo nedokázal představit. Takže možná budeme i těmi, kdo by mohl prokopnout tohle. To se uvidí.

Nakonec peníze nemusí mít nikdo. Ale s tím bych zatím nepočítal

Ohledně nového webu s předplatným, jak funguje? Jaká je reakce diváků?

Reakce je skvělá. Samozřejmě, jako každá nová věc, je web v jemných věcech stále ve vývoji. Naši vývojáři na něm dále pracují. Máme velkou zpětnou vazbu, takže cesta, kterou jsme zvolili, tedy mít vlastní web za předplatnou zdí, se rozhodně vyplatila. A do jaké míry to bude takhle fungovat, se uvidí. Za mě to vypadá moc zajímavě, protože teď, čtyři měsíce od spuštění kampaně, se blížíme k deseti tisícům předplatitelů. Vzhledem k tomu, kolik mají jiná média v Česku předplatitelů, to je myslím velice slušné číslo.

Máte plán, kdyby krize přišla znovu? Kdyby například přišlo i na to, že by lidé už nebyli ochotni platit, protože by sami neměli peníze?

Jasně že máme plány pro nejhorší případy, na druhou stranu jsme na jaře měli pocit, že situace už je poměrně špatná, a náš pokus byl, jestli to prostě nezlomíme. Jestli tím, že oslovíme naše diváky, že produkujeme kvalitní žurnalistiku, nepovažují za smysluplné nás podpořit. Tak by tohle mělo fungovat i do budoucnosti. Na druhou stranu se situace vždy může vyhrotit tak, že nakonec nikdo nebude mít vůbec na nic peníze, ale s tím bych si dovolil teď úplně nepočítat.

Kdybychom to měli shrnout, jak vypadá podle vás cesta pro česká média, na které by mohla získat peníze i bez inzerentů?

Nejsem si jistý, jestli to zcela jde bez inzerentů. Zvlášť u televizní, video žurnalistiky, kde se jedná o drahou záležitost, a pokud se dělá kvalitně, tak je to ještě dražší záležitost. Bez inzerentů to úplně nepůjde, ale pevně doufám, že co se předplatného kmene týče, že by ta druhá noha financování mohla fungovat.