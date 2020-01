Seznam omezuje zprávy, CNN na Primě před startem opustil ředitel. Televizní zpravodajství je drahé a v Česku se nemusí vyplatit

„Pokud jsou zpravodajské stanice dělané dobře, jsou velice nákladné. Jejich zásadním problémem je ale krátká sledovanost. Divák stráví sledováním méně času, než je běžné u jiných kanálů – 15 až 30 minut. Tím pádem se snižuje i výtěžnost reklamních bloků,“ vysvětluje mediální analytik Tomáš Trampota. Náklady na provoz jde podle něj ale výrazně snížit reprízami nebo zařazením diskusních studiových pořadů.

Své zpravodajství se po dvou letech provozu rozhodla omezit Televize Seznam. „Chystáme na konci ledna změnu v programovém schématu. Zpravodajské relace budou i nadále zachované. Už nyní si televizní diváci ale mohli všimnout, že jsme polední zpravodajskou relaci přesunuli na odpoledne a večerní jsme trochu zkrátili,“ potvrzuje PR manažerka Seznamu Aneta Kapuciánová.

Z televize odešli s koncem roku podle ní jednotky lidí, kteří byli spojeni se zrušeným pořadem Ráno na Seznamu. Televize také začala už v prosinci zařazovat do vysílání častěji dokumenty a filmy. Publicistické pořady chce ale zachovat. Část zaměstnanců přitom odešla právě na Primu. Její zpravodajský kanál CNN Prima News je těsně před startem.

Trendem je absolutně živé vysílání, míní expert

Televize už v prosinci zveřejnila fotografie nového studia a v první polovině roku 2020 by měla spustit vysílání. Nevyhýbají se jí ale komplikace – projekt na konci listopadu opustil po několika měsících ředitel zpravodajství Martin Ondráček, kterého ve vedení nahrazují zatím tři lidé: Eliška Čeřovská, Petra Benešová a Tomáš Večeřa. Televize startuje s podobnými ambicemi jako před dvěma lety Seznam. Jejich výchozí pozice se ale v lecčems liší.

„Provoz jednoho televizního kanálu je nejdražší. Každý další kanál je levnější. Prima má výhodu, že se stěhovala do větších prostor a má už zázemí, zpravodajství dělá od začátku. Otázkou je, jak pojme vysílání, jaké procento pořadů bude přebírat a kolik bude živě. V konkurenci České televize a koncesionářských poplatků to bude velmi složité. ČT24 vysílá většinou živě, Prima bude muset dělat to samé,“ předpokládá mediální analytik Jan Potůček.

A právě důraz na živé přenosy a exkluzivní obsah je podle odborníků tím, co je v současnosti nejsilnějším směrem moderní žurnalistiky. „Trend je jednoznačný – absolutně živé vysílání. Být u toho, z každého místa, v každém okamžiku a být tam, kde se něco děje, a okamžitě to předávat divákům. Umožnily to nové technologie, které se pro tento účel dají využít,“ potvrzuje Martin Lokšík, pedagog z Institutu komunikačních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

