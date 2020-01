„Pokud jsou zpravodajské stanice dělané dobře, jsou hodně nákladné,“ říká analytik Trampota

Má v Česku smysl zakládat komerční zpravodajskou televizi?

Otázka je, co je smyslem spouštění komerční zpravodajské televize na českém trhu. Motivace může být různorodá, nejen ekonomická, ale může jít i o silnější ekonomický dům nebo víc stanic. Může to být také strategická i trochu politická záležitost. Umožňuje to prostor, kde budete zvát různé hosty, kde získáte politický a symbolický kapitál. Už když si vezmeme, jak intenzivně se mluví o spuštění zpravodajské stanice TV Prima, tak ten marketing a propagace vydá na celkem slušnou sumu.

Můžete být konkrétnější?

To bych se neodvažoval, to bychom museli kvantifikovat. Co je zásadní, když se podíváme na ekonomickou stránku zpravodajských stanic, tak zpravidla na lokálních trzích s malou jazykovou komunitou zhruba osm až deset milionů diváků i s novorozeňaty je ekonomická výtěžnost velmi malá.

Pokud jsou zpravodajské stanice dělané dobře, jsou hodně nákladné. Dá se to ale udělat i velmi levně: na diskusních pořadech ve studiu, neustále se opakujících ve smyčce, množství repríz. Relaci v sedm nebo osm hodin večer pak zopakujete před půlnocí, ráno, a pak je to levnější.

Co je zásadním problémem zpravodajských televizních stanic, je krátká sledovanost. Čas strávený na těchto stanicích se oproti ostatním kanálům liší zhruba o patnáct až třicet minut, tím pádem se snižuje i výtěžnost reklamních bloků.

Proč u nás není zakládání zpravodajské televize výhodné?

Ve srovnání s Německem, Francií, Británií, případně se Švýcarskem máme malý, ne až tak bohatý mediální trh. Malý potenciál z hlediska zásahu. A seriózní zpravodajství v současnosti nepatří k nejvyhledávanějšímu mediálním obsahu.

Myslíte, že toto dopředu v Seznamu nevěděli?

Pokud vlastníte mediální byznys, tak to neustále zkoušíte. V 90. letech v tiskovém trhu vznikla řada produktů, které nebyly výdělečné, ale měly strategické důvody. Máte nový prostor, kde můžete prosazovat svoji agendu. Může to být z důvodu, že z reklamy a inzerce se vám zajímavě propojí ten produkt s vašimi jinými produkty, může to být zajímavá nabídka pro inzerenty. Můžete získávat body na politickém spektru.

Co podle vás udělali špatně?

Složitá otázka, rád bych si zahrál na „chytrou horákyni“. Ono to není o Seznamu, ale o kvantitativních ukazatelích trhu. Spuštění produktu tohoto charakteru v této době v české mediální krajině… to jsou parametry, které vás silně eliminují.

Má šanci Prima CNN?

Prima CNN má určitě šanci zejména v prvním období přitáhnout zvědavé diváky. Pak záleží, jaký podíl si dokáže získat. Když se podíváme na TA3 na Slovensku, tak ta se pohybuje kolem dvou procent na obecenstvu, ČT24 mezi čtyřmi a pěti procenty. Já bych si tipl, že v počátcích by se Prima CNN mohla dostat na jedno procento sharu, to se bavíme o sto tisících divácích. To není ekonomicky udržitelné.

Má proti Seznamu Prima CNN výhody?

Má, je to spojení s velkou mezinárodní značkou. Záleží, kolik obsahu bude vznikat v Praze a kolik budou překlápět a překládat ze zahraničí. Český televizní trh ale není připravený a není poptávka po zahraničním zpravodajství.

Má Prima CNN naopak nějaké nevýhody oproti Seznamu? Co třeba skandály z minulosti?

Zpravodajství Primy zažívalo v poslední době skandály, které souvisí s tím, že komerční televize jsou závislé na politice, protože jsou závislé na licenční politice státu. Čas od času tak musí žádat o prodloužení licencí. To je věc, která bývá často kritizována, že se tím pádem snaží být zadobře se stávajícím establishmentem. Sahají k tomu, aby byly depolitizovány, aby si nezadaly s držiteli politické moci. To Primě může svazovat ruce.