Představa, že všechno na světě řídí pár lidí, je směšná, říká Žantovský

To, co je v knize napsáno, se prý nedá brát úplně vážně. „Vychází to vždycky z nějakých událostí, ke kterým skutečně došlo, ale to, co jsem si k tomu přimyslel, vyspekuloval nebo co se mi zdálo, že by bylo hezké, kdyby se stalo, ačkoliv se to nestalo, to už je všechno na mě. Je to beletrie, není to literatura faktu,“ popisuje novou knihu Žantovský.

Havel podle Žantovského říkal, že teprve na pozadí absurdity se vyjevuje skutečný smysl věcí. „Ona absurdita není opakem smyslu našeho konání, ona je jeho pozadím, dotváří ho a ten skutečný smysl věcí teprve vyniká na tom pozadí. Takže pro mě, a troufám si tvrdit, že i pro Václava Havla, ten absurdní moment je neoddělitelný od reality, i když realita sama o sobě má také velmi vážný, skutečný a důstojný smysl,“ myslí si.

V knize například píše o tom, jak seznamoval Havla a Woodyho Allena, nebo jak se jako jeden ze čtyř Čechů zúčastnil uzavřené konference Bilderberg. „Bilderberg je takový mýtus. Je u základu všech nebo řady konspiračních teorií. (…) Člověk předtím slyší o tom, co se tam všechno řeší a co se tam všechno rozhoduje, pak tam přijede a zjistí, že to je všechno úplně jinak. A zase jsem si říkal, možná by to někoho pobavilo, kdybych to napsal,“ sděluje.