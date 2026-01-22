„Zkusil jsem na ni mluvit, nereagovala.“ Svědci popsali záchranu dívek na jihu Čech

Nejasnosti dál panují kolem víkendové záchrany dvou tonoucích dívek ve věku kolem patnácti let v Českých Budějovicích. Klíčový otazník je nad způsobem, jak se ocitly ve vodě. Zda uklouzly na namrzlé cestě, nebo šly po ledě a nevšimly si vysekaného otvoru pro otužilce, nebo k neštěstí došlo úplně jinak. Jedna z dívek zemřela, druhou se podařilo zachránit. Česká televize hovořila ve středu s profesionálním vojákem, který byl na místě jako první, událost popsali i zasahující policisté.
Profesionální voják Jan F. byl svědkem této tragické události. Jako každý večer venčil u řeky svého psa. Všiml si nehybné postavy na schodech u vysekané díry v ledu. „Zkusil jsem na ni mluvit, nereagovala. Až když jsem (s ní) zatřásl, tak se probrala a zjistil jsem, že to je mladistvá holčina,“ přiblížil.
Dívka byla silně podchlazená a dezorientovaná. „Posléze jsem zjistil, po nějaké komunikaci, že tam není sama, že tam je ještě s kamarádkou,“ doplnil Jan F. Ta byla stále ve vodě. Volal záchranku a s pomocí dispečerky na telefonu poskytoval první pomoc. Na místo v tu chvíli už přijížděli policisté.
„Snažil jsem se ji udržet při vědomí“
„Poskytoval jsem tepelný komfort, pustil jsem topení naplno. Vystříhal jsem ji z oblečení, potom jsem jí poskytl vlastní bundu a čekali jsme na příjezd záchranky. A snažil jsem se ji udržovat při vědomí,“ přiblížil svůj úhel pohledu zasahující policista Jakub Pešek.
Obě dívky pak byly naloženy do vozidel záchranné služby a převezeny k dalšímu ošetření do nemocnice, vzpomíná další zasahující policista Patrik Chumlen. Jedna z nich však po pár hodinách zemřela. Druhou lékaři českobudějovické nemocnice propustili v úterý do domácího ošetřování. Až to bude možné, policisté ji vyslechnou.
Podle Jana F. byla záchrana z ledové vody velmi náročná. „Díky své profesi si myslím, že jsem dobře fyzicky připraven. Samotného mě překvapilo, že dostat z vody člověka, který je promáčený, je velice obtížné. Zvláště když je tady všude led, klouže to,“ podotkl.
Namrzlé přitom bylo i celé nábřeží. Další policejní hlídka, která spěchala na pomoc, dostala cestou smyk. Auto sjelo ze svahu a otočilo se na střechu. Naštěstí se pod ním led neprobořil.
„V případě, že se ponořím pod led – chápu, že je to velice náročné – ale (zásadní je) zkusit nepanikařit. Je důležité rozložit váhu těla na co největší plochu ledu a zkusit se na ten led takzvaně navalit,“ radí mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, jak se chovat v podobných situacích.