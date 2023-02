Méně faktů, více empatie. Psychologové doporučují pět strategií pro komunikaci s milovníky konspiračních teorií

Konspirační teorie ovšem tyto potřeby nejenže neuspokojí, ale mohou v lidech naopak přispět k pocitu nejistoty a úzkosti. Podle studie zveřejněné na webu vědeckého časopisu Personality and Social Psychology Bulletin v roce 2021 navíc neovlivňují jen stav mysli, ale také chování.

Lidé, které konspirační teorie přitahují, se snaží uspokojit tři základní psychologické potřeby: chtějí více jistoty, cítit kontrolu a udržet si kladný obraz sebe samých a skupiny, do které patří. Tyto potřeby jsou obzvlášť nenaplněné v časech krize, například při pandemii covidu-19, kdy se snaha porozumět světu kolem stala o to naléhavější.

Síla společenských norem může být v omezování vlivu konspiračních teorií jedním z důležitých nástrojů. Lidé přeceňují, jak moc ostatní podobným teoriím věří, což přispívá k jejich vlastní zranitelnosti vůči konspiracím. Podání informací o tom, čemu lidé doopravdy věří, může tuto mylnou představu vyvrátit. U vzorku dospělých v Británii se takto podle studie z roku 2021 podařilo oslabit vyhraněnost vůči očkování založenou na konspiracích.

Dalším faktorem vnímavosti vůči konspiračním teoriím je zaměření na dosažení cílů: lidé orientující se na budoucnost považují konspirační teorie za méně přitažlivé než lidé fixovaní na ochranu toho, co již mají.

Při rozhovorech s lidmi, kteří konspiračním teoriím věří, doporučují psychologové využít následující strategie:



Otevřená mysl: Otevřený přístup se zakládá na kladení otázek a naslouchání a přispívá k porozumění druhé straně. Pozorně naslouchejte a vyhněte se obhajování vlastních názorů. Zkuste se zeptat na následující otázky: Kdy jsi tomu začal věřit? Jak tě to ovlivnilo po psychické stránce? Co ti tento názor nabízí?

Vnímavost: Abyste podpořili vlastní empatii, zkuste se zaměřit na to, co psychologové nazývají konverzační vnímavostí. Ta může překlenout propast mezi názory, které každý z vás zastává. Říkejte věci jako například: Rozumím, že… Myslíš tím, že…? Jaký z toho máš pocit? Řekni mi víc o… Poslouchám. Děkuji, že mi to říkáš.