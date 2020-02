Facebook, Twitter i Reddit bojují proti dezinformacím o koronaviru. Potlačují konspirace, šíří fakta

Facebook

Facebook je globálně nejsilnější sociální sítí na světě. A současně bývá místem, kde se šíří dezinformace – ať už ty politické, nebo o očkování a další pseudovědecké konspirace. Facebook to dlouho ignoroval, změny proběhly teprve pod tlakem veřejnosti.

Koronavirová krize je ale pro Facebook zřejmě na jiné úrovni. Zaujal totiž proaktivní postoj a nasadil na boj své zaměstnance, kteří prověřují fakta. Ti s pomocí algoritmů hledají zavádějící informace a mají za úkol z této sociální sítě konspirace a nepravdy vyvrácené oficiálními autoritami okamžitě odstraňovat.

Na blogu Facebooku uvedl 30. ledna Kang-Xing Jin, který je v této korporaci zodpovědný za zdraví a zdravotnictví, že tyto podvodné a nepravdivé zprávy porušují zásady této sítě o obsahu, který může vést k poškozování zdraví. A právě proto jsou a budou tyto zprávy, příspěvky a hashtagy blokované.

„Soustředíme se na ty, které jsou cílené na to, aby odrazovaly od léčby nebo doporučovaly menší obezřetnost,“ napsal expert Facebooku. „Týká se to také příspěvků o falešných lécích a nefunkčních metodách, jak nemoci předcházet – ať už je to mýtus o tom, že koronavirus je léčitelný pitím ředidla, nebo informace, které vyvolávají zmatek o nedostupnosti zdravotních zdrojů,“ dodal.