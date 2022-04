Za kulturu utratí Češi 250 korun měsíčně. Zajímají je památky, na baletu někteří nebyli nikdy

Průzkumu se zúčastnilo 1500 lidí ve věku 18 až 65 let. Jejich odpovědi ukázaly, že na hrad nebo zámek vyrazí dvakrát ročně tři čtvrtiny dotázaných. Do muzeí a galerií se polovina Čechů vypraví alespoň jednou za rok. Do divadla na činohru alespoň jednou ročně zajde 40 procent lidí. Na koncerty současné hudby chodí polovina dotázaných. Větší zájem mají mladší lidé, návštěvnost s rostoucím věkem výrazně klesá.

„Zatímco většina Čechů nikdy nešla na operu či balet, v kategorii do 35 let na tento žánr pravidelně chodí téměř pětina lidí. Z toho je patrné, že mladí lidé jsou otevření různým žánrům, a to včetně klasiky,“ uvedla vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura Magdalena Müllerová.

Do kina chodí minimálně dvakrát do roka třetina Čechů, do klasického jednosálového kina si alespoň jednou ročně zajde polovina respondentů. Obyvatelé menších měst si moc nepotrpí na multiplexy a raději navštíví kino v okolí svého bydliště.

Mladí jdou do kina, starší generace zapne televizi

Také mezi návštěvníky kin převažují mladí lidé. Alespoň jednou za měsíc vidí film na velkém plátně téměř pětina lidí ve věku mezi 18 a 26 lety. Naopak starší generace dává přednost televizní obrazovce, kterou denně sledují tři čtvrtiny lidí ve věku 54 až 65 let. V době uzavření kin kvůli epidemii koronaviru si Češi oblíbili streamovací platformy. Zkušenost s nimi má 81 procent lidí, denně si je zapne pětina respondentů.

„Co se týče výběru filmů, tak u Čechů s přehledem vítězí česká a americká produkce. Mladí Češi jsou ale ve velkém otevřeni i evropské kinematografii a je mezi nimi i relativně silná základna fanoušků asijského filmu,“ uvedla vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Media Vladimíra Chytilová. Čtvrtina lidí během roku navštíví i některý z filmových festivalů v Česku.

Rozhodující je bydliště, ne věk a vzdělání

Mezi lidmi, kteří vyhledávají kulturní vyžití jen minimálně nebo vůbec, není hlavním důvodem věk či vzdělání. Souvisí to spíše s bydlištěm dotázaných. Lidé z větších měst si díky větší a rozmanitější nabídce zajdou za kulturou mnohem častěji.

Průzkum se dotazoval také na kulturní aktivity. Knihu si alespoň jednou do měsíce čte 55 procent dotázaných. Na hudební nástroj pak ve volném čase hraje 14 procent lidí. Stejné procento populace se věnuje malbě či fotografii. Největší oblibu, především u Češek, má užité umění a ruční práce. Keramice, vyšívání, pletení či šperkařství se věnuje pětina populace.