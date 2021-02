SeČTeno z Jihočeského kraje: Covid dopadá i na farmáře a veletrhy

Klíčová dálnice chybí nejen kraji

Život v jižních Čechách ale ovlivňují i problémy, které s pandemií nesouvisí. Patří k nim například stále nedostavěná dálnice D3, která má propojit Prahu a jih republiky. Hustá doprava tak například vede i okolo obce Kaplice. Dopravní tah na místo láká velké podniky. „Vyrostly nám tady průmyslové závody, Kaplice se stala velmi průmyslovým místem,“ řekl starosta Pavel Talíř (KDU-ČSL).

I když by si přál příliv spíše menších firem, přiznává, že právě pro rozvoj logistiky větších podniků je dálnice klíčová. Úsek vedoucí z Kaplice do Třebonína by měl stát téměř 2,5 miliardy korun. Dálnice D3 má dosahovat až k hranicím s Rakouskem.