Může za inflaci vláda, nebo ČNB? Michla se ve sporu s Fialou zastávají opoziční politici, premiéra ekonomové

Guvernér ČNB Aleš Michl prohlásil ve středu po zasedání bankovní rady, že za zásadní pro růst cen považuje kroky vlády, která podle něj hospodaří s příliš vysokým deficitem – zjednodušeně utrácí na dluh – a zatím nepřišla s jasnými kroky, které by to změnily. „Pokud nebude oznámen dlouhodobě kredibilní balíček, tak to vytváří tlaky do budoucna,“ prohlásil.

Premiér Petr Fiala (ODS) záhy reagoval s tím, že vláda má „v ruce jen některé nástroje“. „Klíčové nástroje k zvládání inflace – a k tomu jsou také zřízeny mimo jiné – mají nezávislé centrální banky,“ prohlásil.