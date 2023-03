Vláda nemá na rozhazování. Bude muset zvýšit daně, myslí si Matesová

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) chce kabinet ročně snižovat strukturální deficit o jedno procento HDP, tedy zhruba o 70 miliard korun. „Já myslím, že to bude potřebovat dvě věci. Jednak nepodléhat tlakům a argumentům opozice, která by na všechno dávala, ale český stát na to skutečně nemá a dopadl by velmi špatně. My opravdu v tuto chvíli jdeme po řecké cestě, a to není jedno číslo, řecká cesta je návyk, že na všechno, kde si můžeme dovolit vymyslet velmi sociálně citlivé a morálně ospravedlnitelné zdůvodnění, tak stát má dát peníze, ale na to nemá. Bude muset odolávat těmto tlakům a bude muset sáhnout na daně,“ vysvětlila Matesová.