Stanjura plánuje zrušit některé daňové výjimky, například zvýhodnění odborových příspěvků

„Já jsem samozřejmě pro co největší počet zrušených daňových výjimek,“ uvedl Stanjura s tím, že mezi navrženými je rovněž členský příspěvek odborářů.

Koaliční strany považují možnost odečíst si z daňového základu příspěvky odborů za přežitek a chtějí díky jejímu zrušení ušetřit ročně desítky milionů.

„Je to výjimka, která je poměrně nesystémová. Asi je těžko vysvětlitelné, proč tuto výjimku mají jen právě a pouze odbory,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. S tím souhlasí i místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). „Nepřipadá nám to spravedlivé vůči jiným organizacím,“ podotkla.

Také podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS) není důvod, aby to bylo daňovou výjimkou. „Pokud člověk chce být odborář, tak si prostě členský příspěvek zaplatí.“

Nesouhlasí odbory ani opozice

Premiér Petr Fiala (ODS) na pátečním odborářském sjezdu o možnosti zrušení daňové výjimky pro odbory nemluvil a zaměřil se na témata spolupráce; odbory s plánovanou změnou nesouhlasí. „To je neúcta nejen k odborům, ale k sociálnímu dialogu jako takovému. Ten pohár už začíná pomalu přetékat s těmi různými kapkami v poháru,“ uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Také sněmovní opozice by ráda daňovou výhodu pro zhruba půl milionu odborářů zachovala. „Ať to projednává tripartita, je potřeba posoudit, aby to neohrozilo chod odborů,“ poznamenala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Hrnčíře (SPD) zrušení výjimky rozpočet nezachrání. „Je potřeba podporovat tyto organizace, aby se postavily za naše zaměstnance a hájily jejich práva.“