Evropská komise navrhne zastropování ceny ruského plynu, uvedla von der Leyenová

Unijní činitelé očekávají, že mezi členskými státy vyvolá největší diskuse návrh zavést maximální cenu ruského plynu. Ten podle von der Leyenové v současnosti tvoří už pouze devět procent veškerého dovozu plynu do EU místo loňských 41 procent. Zejména středoevropské země jsou na něm ale nadále závislé a obávají se úplného uzavření kohoutů.

O zastropování cen ruského plynu jednal ve středu premiér Petr Fiala (ODS) s předními českými producenty elektřiny. Podle něj na přípravě opatření spolupracují.

„Výrobci si uvědomují, že současná situace může mít dalekosáhlé negativní dopady na ekonomiku, a spolupracují na přípravě modelu zastropování cen. Mluvili jsme také o návrzích výrobců, jak státu kompenzovat případnou pomoc s finančními zárukami, které potřebují pro své obchodování,“ uvedl předseda vlády na Twitteru.

Rakouská vláda zastropuje ceny energií pro domácnosti

Některé evropské země přijímají v boji proti zdražujícím se energiím vlastní opatření. Ve středu schválila rakouská vláda plán na omezení cen elektřiny pro domácnosti. Bude jim proplácet až 30 centů z ceny přesahující deset centů (zhruba 2,50 koruny) za jednu kilowatthodinu. Tyto kompenzace budou omezeny na spotřebu 2900 kilowatthodin ročně na domácnost, uvedla agentura APA.

Stanovení maximální výše podpory na 30 centů za kilowatthodinu má zabránit dodavatelům elektřiny, aby v reakci na zavedení podpory přistoupili k dalšímu zdražování.

Vláda toto opatření hodlá spustit od prosince, platit by mělo do poloviny roku 2024. Průměrná domácnost by díky němu podle ministerstva energetiky měla získat ročně kolem 500 eur (přes 12 tisíc).