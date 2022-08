Slovnaft zaplatil za tranzitní poplatky za ropovod Družba. Čeká obnovení dodávek

Slovenský ministr také uvedl, že zmíněné platby za tranzitní poplatky činí měsíčně do deseti milionů eur (asi 245 milionů korun). Podle Sulíka jde od únorového začátku války na Ukrajině už o čtvrtý výpadek v dodávkách ropy.

Sulík s odvoláním na vyjádření ukrajinského ministra energetiky Hermana Haluščenka řekl, že když Slovnaft poplatky uhradil, budou dodávky ropy obnoveny. „Takovéto řešení je provizorní a bude fungovat do konce srpna, do té doby najdeme dlouhodobější řešení, aby nedocházelo k takovým nesprávným posouzením v nějaké bance,“ řekl slovenský ministr.

Družba bude z evropského embarga ruské ropy částečně vyňata

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250 tisíc barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.

Evropská unie se už dříve dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později také ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, podle Bratislavy Slovensko ovšem získalo trvalou výjimkou na dovoz ropy Družbou pro vlastní potřebu. Bratislavská rafinerie Slovnaft většinu své produkce ale vyváží. Zmíněné embargo je součástí sankcí, které západní země zavedly vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.