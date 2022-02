Stanjura navrhne vládě rozpočet se schodkem 280 miliard. Ušetřit chce na platbách za pojištěnce i platech

ČT má k dispozici verzi určenou pro večerním koaličním jednání, která by se již neměla zásadně měnit. Návrh skutečně počítá s tím, že platby za státní pojištěnce zůstanou na loňské úrovni, stát tedy po účinnosti zákona o státním rozpočtu zřejmě přestane posílat platby navýšené o 200 korun.

Příjmy 1,6 bilionu, výdaje téměř 1,9 bilionu

Výsledkem škrtů má být v prvním kroku snížení rozpočtového deficitu z 376,6 miliardy korun, navrhovaných vládou Andreje Babiše (ANO), na 300 milionů. Poté by mělo ubýt ze schodku ještě dvacet miliard, což je ale důsledek vysoké inflace, která státu s hospodařením „pomůže“.

Dodatečné příjmy rozpočtu by měly dosáhnout 62 miliard, ale ministerstvo počítá s tím, že z toho 42 miliard zase použije. Půjdou hlavně na mimořádnou valorizaci důchodů za 21 miliard korun, navýšení příspěvku na bydlení za tři miliardy korun, na kompenzace pro podnikatele za tři miliardy korun nebo na zvýšené úroky státního dluhu za pět miliard korun.

Celkové příjmy rozpočtu by měly být 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun. Kromě snížení plateb za státní pojištěnce, které by mělo přinést čtrnáctimiliardovou úsporu, chce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ušetřit také na provozních výdajích státu – energiích, nájmech nebo nákupu služeb – a to třináct miliard korun.

Šetřit se bude i na platech státních zaměstnanců. Resort financí úspory vyčíslil na 8,8 miliardy korun, byť Stanjura v minulosti v Otázkách Václava Moravce ujišťoval, že důsledkem nebude snižování platů, nýbrž škrty služebních míst.

Na přesnou podobu návrhu čeká opoziční SPD. „Čekáme na to, s čím vláda přijde. Pokud se to bude týkat občanů a snižování platů, tak takový rozpočet SPD podpořit nemůže,“ prohlásil předseda jejího poslaneckého klubu Radim Fiala.