Zdravotnické odbory vstupují do stávkové pohotovosti kvůli možným škrtům

Zdravotnické odbory od půlnoci z úterý na středu vstupují do stávkové pohotovosti kvůli vládním plánům na úspory ve zdravotnictví. Neoficiálně se mluví o tom, že by vláda mohla zmrazit platby za státní pojištěnce na loňské úrovni, i když se od ledna měly zvýšit. Média také informovala o možných škrtech na hygienických stanicích. Ministerstvo zdravotnictví v pátek popřelo, že by krajským hygienám uložilo propouštět.