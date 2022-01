Schodek klesne pod 280 miliard, plánuje Stanjura. Rozpočet by chtěl mít schválený ve středu

Nynější ministr však před dalším zadlužováním varoval. „Kdybychom pokračovali stejným tempem, tak klidně bychom v polovině roku 2024 mohli narazit na brzdu. Dobře víte, co to znamená. Všechny rozpočty by musely být vyrovnané. A to je fikce,“ zdůraznil.

V makroekonomické predikci však i vzhledem k tomu chybí exministryni předpoklad, jak se změní strukturální deficit v příštích letech. „Já jsem tam vždy měla plus dva, abychom viděli, jaký bude vývoj strukturálního deficitu v příštích letech,“ řekla.

Škrty na provozu a dotacích

Nynější ministr nechce ještě prozradit ani podrobnosti o rozpočtu pro tento rok. V pondělí o něm chce diskutovat na radě ekonomických ministrů, ve středu by jej již mohl předložit celé vládě ke schválení. Řekl, že „by přivítal“, kdyby vláda již rozpočet schválila, ale počítá i s možným odkladem. „Kdyby to bylo o několik dnů později, nic se neděje,“ připustil. Stanjurovou ambicí je mít rozpočet schválený do poloviny února.