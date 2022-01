Vláda chce projednat zvýšení minimální mzdy i automatický vzorec pro její stanovení

Minimální mzda je teď 16 200 korun. Za posledních šest let se její úroveň zvýšila o více než pět tisíc. O její výši rozhoduje vláda, dlouho se ale mluví o tom, že by mohla růst podle určitého vzorce. Prosadit automatickou valorizaci minimální mzdy se v minulém volebním období snažila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a stejný záměr má teď i její nástupce.

Nový kabinet má dokonce takové opatření v programovém prohlášení. Kdy přesně už by mohla minimální mzda růst automaticky podle vzorce, není jasné. Stejně jako to, jaké parametry má mít. Od vzorce si strany pětikoalice slibují předvídatelnost.

„Tak aby to nebylo předmětem politického dohadování vlády, aby ta výše byla navázána například na vývoj průměrné mzdy,“ soudí Jurečka.

„Aby se to odvíjelo od průměrné mzdy v nějakém předchozím roce, navrhovali jsme to na 46 procent, to by tak zhruba dosahovalo současných výší, bohužel tehdy to neprošlo,“ podotkla místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Odbory a zaměstnavatelé

Systém by nevadil ani odborům, ani zaměstnavatelům. Ti dokonce říkají, že čím dřív, tím lépe. Stihnout by se to podle nich dalo ještě letos. Klíčové pro ně budou právě konkrétní parametry.

„Musíme to stanovit tak, aby to zvládla většina firem. Nejdůležitější bude, jakou stanovíme základnu, což bude složité jednání mezi sociálními partnery a s vládou,“ myslí si prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Za nás by to bylo určitě 50 procent, ale taky záleží z jakého základu, jestli to bude průměrná mzda dva roky zpátky, nebo jiná hodnota,“ sdělil šéf odborů Josef Středula.