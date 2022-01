Síkela chce kvůli energetické krizi zlepšit ochranu zákazníků. Požaduje od ERÚ návrhy řešení

V režimu dodavatele poslední instance (DPI) podle něj skončilo přes milion zákazníků, a to hlavně kvůli zvýšení velkoobchodních cen energií. „Musíme se zamyslet nad tím, jestli ta regulace energetického trhu je dostatečná, zejména v oblasti ochrany spotřebitele,“ dodal Síkela.

„Jsem s tou situací nespokojený. Vyzval jsem proto ERÚ, aby se zamyslelo, co jsme se naučili, aby do 14 dnů předložil návrhy řešení stávající situace,“ prohlásil ministr.

Kvůli zdražení energií by mohli poslanci právě v úterý odpoledne zrychleně schválit vládní návrh na zvýšení příspěvků na bydlení. Příspěvky mají podle novely pro letošek vzrůst díky zvýšení částky pro výpočet podpory. Na dávku by mohlo dosáhnout také více lidí, nově by ji mohli pobírat i podnájemníci.

Podle novely by se takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává, mohly jednorázově zvednout podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení zhruba o 1100 až 2100 korun. Do uznatelných nákladů stát počítá kromě platby za elektřinu a plyn také náklady na nájemné, hypotéku, vodu nebo vytápění.