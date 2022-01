Ceny energií zůstávají vysoko, promítne se to do zdražování dalšího zboží a služeb

Co nejdříve změnit tarif

„Radíme klientům, aby z dodávky poslední instance odešli co nejdříve, protože ceny jsou tu bezprecedentní, velmi vysoké,“ hodnotí mluvčí ČEZ Radim Gazdík. Velcí dodavatelé už v průběhu podzimu avizovali zdražování. Téměř u všech se základní obchodní cena za megawatthodinu elektřiny bez daní a dalších služeb téměř zdvojnásobila.

„V následujícím roce, dvou se ceny stabilizují, ale vytvoří se nový cenový normál. To znamená, že tam, kde jsme byli před rokem, dvěma, už se evidentně nevrátíme. Spíše cena elektřiny i plynu bude na dvojnásobku,“ předpovídal na konci roku expert na energetiku a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr.

Pokud by si teď domácnosti chtěly zafixovat ceny energií na tři roky, poměrně výrazně by si oproti období před rokem připlatily. Ti, kteří elektřinou svítí, nově zaplatí kolem 20 tisíc ročně. To je u některých dodavatelů navýšení víc než o 60 procent.