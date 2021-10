Nekompetentní, označil Rusnok slova Schillerové o zvýšení úrokových sazeb ČNB

Hampl: Kritika je možná snahou vybrat obětního beránka

Bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl v OVM uvedl, že kritika může být snahou vlády vybrat si obětního beránka. „Těch kritik ze strany politiků na centrální banku byla řada. Co je nové, že si nepamatuji, že by paní Schillerová řekla kompetentní výrok k hospodářské politice,“ uvedl.

„Důležité je, že centrální banka ví, kde je brána, kde se má kopat a ví, že se má kopat teď,“ zdůraznil Hampl s tím, že není dobré vždy se dívat na to, co dělá okolí. „To nás může zavádět na špatnou cestu. Nezapomínejme, že to byla Česká národní banka, která neudělala měnovou chybu, ani v roce 2008, ani v roce 2011,“ dodal s tím, že sice nyní můžeme být například ve srovnání s kroky Evropské centrální banky nebo amerického Fedu o kousek napřed, i když ne o tolik. Podobně jednají zase v jiných zemích.

„Norská centrální banka zvedla úrokové sazby, maďarská taky, švédská šla ze záporné sazby na nulu dokonce v průběhu pandemie loni,“ dodal s tím, že česká centální banka jen ukazuje jasně, že nechce nechat rozhodit inflační očekávání a roztočit inflační spirálu. A ta je podle něho už viditelná jen z toho, co říkávají hosté OVM. Zmínil například předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu, který uvedl, že sice inflace vadí, stejně jako dluhy, ale je potřeba valorizovat mzdy nad její rámec – což je podle Hampla začátek zmíněné inflační spirály.

„My jsme epizodu, kdy inflace jednorázově vystřelila, zažili v roce 2008, kdy se sešla řada negativních okolností v jednu chvíli. Tedy vysoké ceny ropy, vysoké ceny potravin, u nás ještě zvýšení základní sazby DPH, kdy jsme zvyšovali sníženou sazbu z pěti na devět a inflace byla na šeti procentech. A tehdy jsme měli velkou práci vysvětlit publiku, že to je efekt, který z velké části odezní, ale aby se tak stalo, tak je potřeba komunikovat a něco dělat,“ připomněl s odkazem na to, že právě proto nyní ČNB zvedá úrokové sazby a začíná tlumit.