Důchody jsou i přes navyšování stále nízké, míní Maláčová. Chce zavést základní penzi

To však do budoucna plánuje změnit ministryně Maláčová. „Chceme zavést takzvaný základní důchod pro všechny, kteří mají odpracováno 25 let, a ten základní důchod bude ve výši deset tisíc korun,“ uvedla.

„My říkáme dejme 13 tisíc, ale samozřejmě oddělme od toho ty, kteří prostě nepracují a kteří si to prostě neodpracovali,“ vyjádřil se k návrhu předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

„Minimální důchod 10 tisíc korun je určitě něco, co bychom se měli společně snažit prosadit. Pak je tu i specifická situace maminek. Důchodový systém oceňuje jenom výši výplaty a my chceme, aby byla oceněna i zásluhovost, která byla vložena do výchovy dětí,“ poznamenal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

V návrhu důchodové reformy se se základní penzí počítá od roku 2022. O rok později by se podle ní měl zavést bonus ve výši 500 korun za vychované dítě – nejvíc ale za tři. V dalším roce by pak měli do důchodu začít dříve odcházet lidé pracující v náročných profesích.

Podle opozice jde pouze o dílčí úpravy

Část opozice upozorňuje, že nejde o reformu, ale pouze o dílčí úpravy. „To není žádný komplexní návrh penzijní reformy. Podstatou reformy má být přece zajištění dostatku peněz. Ten problém penzijního systému je v tom, že nám přibývají důchodci a ubývají ekonomicky aktivní lidé, kteří by na ty důchody vydělávali,“ uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).

„Jsou tam parametry, které jsou dobré. Je tam nějaká jistota, že lidé budou příjmy po roce 2030 mít. Proč to ale předkládá teď a v tomto režimu, když ví, že k tomu není politická vůle,“ poznamenal předseda hnutí STAN Vít Rakušan.