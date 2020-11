Samosprávy se státem sdílí časy dobré i špatné, řekl k rozpočtu a daním Faltýnek

Faltýnek k diskuzi o rozpočtu a státním dluhu zdůrazňuje, že Česko bylo do roku 2019 premiantem mezi zeměmi Evropské unie, co se dluhu v poměru k HDP týče. „Naše veřejné finance jsou zdravé, podařilo se naší vládě výrazně snížit zadlužení. Přišel virus a všichni v Evropě skáčou,“ upozorňuje s tím, že sestavování rozpočtů provází dluhy i v dalších zemích.

Poslanci by mohli řešit Nejedlého cestu do Ruska

Poslanci by se také mohli zabývat cestou hradního poradce Martina Nejedlého do Ruska, kam vycestoval, aniž by bylo jasné, co v Moskvě hodlá řešit. Na úterní schůzi hodlá navrhnout zařazení bodu na program sněmovny Bartošek. Chce vědět, s jakým mandátem Nejedlý do Ruska jel, za jakým účelem, o čem jednal i kdo cestu hradí.

V Poslanecké sněmovně na Nejedlého cestu při projednávání zákona o Dukovanech upozornil pirátský poslanec Jan Lipavský, který vyzval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby hradnímu poradci odebral diplomatický pas.

Bartošek zdůrazňuje, že zakázka dostavby jaderné elektrárny není pouze ekonomickou a energetickou otázkou, ale také otázkou bezpečnostní. Na tlaky Ruska a Číny na zapojení tamních firem opakovaně upozorňuje BIS. „Nemůžeme prodat naši bezpečnost a suverenitu,“ zdůrazňuje místopředseda lidoveckých poslanců.