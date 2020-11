Zaměstnanci zřejmě budou platit nižší daně. ODS podpoří Babišovu variantu zrušení superhrubé mzdy

„Jsme připraveni podpořit i ten pozměňovací návrh, který vychází z naší díly a z našeho programu. Je to pomoc zejména střední třídě, těm, kteří poctivě pracují, odvádějí daně, platí sociální a zdravotní pojištění,“ řekl předseda poslaneckého klubu a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to uvítala. „Je to skvělá zpráva pro 4,5 milionu zaměstnanců, dostanou díky tomu tisíce korun. Je to největší snížení daní, troufnu si říct, v novodobé historii.“

Kdo je také pro a proti

Návrh předsedy vlády podpoří kromě ODS i SPD, zjistila ČT. Předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura uvedl, že „naším jednoznačným cílem je, aby občanům zůstalo víc peněz v peněženkách a i díky tomu se nastartovala ekonomika.“