Spotřební daň snížit u nafty a zvýšit u cigaret, navrhl rozpočtový výbor

, Nafta

Litr nafty dnes stojí v Česku 27,30 korun. Z této ceny tvoří spotřební daň zhruba 11 korun. Zástupci petrolejářského průmyslu tvrdí, že i při snížení o korunu promítnou čerpací stanice nižší daň i do konečné ceny pro řidiče.

„Očekávám, že v současné době klesající poptávky po motorové naftě proti minulým obdobím si nikdo nedovolí nepromítnout sníženou zákonnou sazbu do konečné ceny motorové nafty,“ řekl Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Opozice očekávaný efekt zpochybňuje

Část opozičních stran ale snížení spotřební daně z nafty kritizuje. Domnívají se, že nižší daň ke snížení cen nepovede. „Z toho budou primárně profitovat majitelé čerpacích stanic, takže pro nás je ten postup vlády naprosto nesrozumitelný,“ zdůvodnil tento postoj místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Místopředsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová odkazuje na dosavadní zkušenosti. „Známe to, pokud se snižuje například DPH, většinou se neprojeví v ceně. A na druhé straně to opět může přinést výpadky příjmů státního rozpočtu.“

Státní rozpočet by kvůli korunovému poklesu daně z litru nafty přišel o téměř pět miliard ročně.

Za cigarety zřejmě lidé vydají více

Výpadek by mohlo z větší části vykrýt navrhované zvýšení spotřební daně z cigaret o šest korun na krabičku. V rozpočtovém výboru ho navrhla ODS. „Je pravda, že to navýšení bude prostě rychlejší nebo to zdražení, pokud to projde,“ řekl k tomu místopředseda ODS a šéf poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

Rozpočtový výbor také v daňovém balíčku doporučil schválit i takzvaný stravenkový paušál nebo zrychlení firemních odpisů. To by se týkalo třeba firemních automobilů.

Poslanci projednají daňový balíček ve sněmovně ve druhém čtení během září. Hlasovat o něm budou v říjnu.