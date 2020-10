Zpřísněná opatření vláda oznámí do dvou dnů, uvedla Schillerová. Směřovat mají k omezení sociálních kontaktů

„Nechci prezentovat opatření, dokud se neshodneme, ale v týdnu padne zásadní omezení, směřuje k omezení sociálních konaktů, budeme debatovat o zpřísnění dosavadních opatření, protože nejdůležitější je omezit kontakty,“ uvedla Schillerová. Upřesnila, že nová opatření budou vyhlášena maximálně do dvou dnů.

Uvedla zároveň, že vypínat celou ekonomiku zatím v plánu není. K případnému uzavírání obchodních center řekla, že se ještě „uvidí“. „Nechceme lidem zavřít a znemožnit se najíst, ale musí respektovat, že se musí najíst a jít pryč,“ upřesnila.

Plán vláda podle Schillerové konzultuje i s epidemiology na unijní úrovni. K tomu, aby se šíření infekce zmírnilo, je podle ní třeba vyburcovat lidi, aby opatření dodržovali. Přijala formulaci dalšího hosta OVM, profesora ekonomie, člena rady Národohospodářského ústavu AV ČR a NERV Šťěpána Jurajdy, že má jít o „vylepšenou podobu opatření, která platila na jaře“.

Podle Jurajdy je hlavně potřeba přijmout opatření co nejdříve. Uvedl, že levná kontrola šíření epidemie byla možná, kdyby vláda zostřila opatření už v září. „Dnes bych udělal to, že bych nechal běžet to, co jde, ale čím drakoničtější opatření budou, tím lépe, tím zachráníme i ekomiku. To, že lidé chodí do barů a že neomezili kontakt od léta, to je celospolečenský problém,“ uvedl.

Zdůraznil, že je také třeba co nejrychleji zavádět nové testy a zamyslet se nad tím, jak podpořit nejpotřebnější. „Protože tady bude hlad v této zemi,“ prohlásil. Opatření měla být podle něj zavedena nejpozději po krajských volbách 2. října.