Vláda škrtá v příjmech miliardy, Schillerová věří v růst díky spotřebě. Ekonomové jsou skeptičtí

Ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (nestr. za ANO) finalizuje práce na státním rozpočtu pro příští rok a jak sama uvádí, „příjmová strana je zatížena značnými nejistotami“.

Vedle dopadů hospodářské krize způsobené pandemií se ovšem na příjmy státní kasy propisují důsledky kabinentních rozhodnutí. Avizované zrušení superhrubé mzdy představuje minus 75 miliard. Zrušení daně z převodu nemovitosti minus 15 miliard. Snížení spotřební daně z nafty minus 5 miliard, zpětné uplatnění daňových ztrát pro firmy minus 12 miliard.

Tyto návrhy znamenají celkově 107 miliard korun minus a ministryně dosud nepřiblížila, jak bude rozpočet vypadat – a jak vysoký bude mít schodek. „Samozřejmě s nějakou pracovní verzí pracuji, ale dokud nebudu mít celý rozpočet, jak se říká, v cajku, tak to číslo sdělovat nebudu,“ uvedla.

Neobvyklé nejasnosti

Objevila se sice i konkrétnější výše schodku – částka 116 miliard korun – po jednání s prezidentem Milošem Zemanem ale takový deficit ministryně dementovala. „Číslo neodpovídá realitě tak, jak s ní dneska po aktuální makroekonomické predikci pracujeme. Nikdy jsem neverifikovala a nikdy nepotvrdila, že deficit je 116 miliard. To je pracovní číslo z nepřesných čísel,“ prohlásila Schillerová 20. září.

Podobná situace přitom není obvyklá. „Nepamatuju si, že by ministerstvo financí v prvním nástřelu rozpočtu přišlo s tak odlišným číslem od toho, jak nakonec dopadne. Protože je od začátku jasné, že návrh 116 miliard je podstřelený a velmi nízký,“ komentuje dosavadní debaty o rozpočtu na příští rok redaktor České televize Petr Vašek.

Výdajové nejasnosti přetrvávaly i při jednání šéfky státní kasy s jednotlivými ministry. Například v úterý při debatě o rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí odpovídala velmi obecně. „Bavíme se buď o stovkách milionů, nebo maximálně něco přes miliardu,“ uvedla. „Nesčítala jsem to.“

A podobně nejasná situace je i ve vztahu ke kurzarbeitu. Podle ministryně se zatím dopad nedá přesně vyčíslit. „Nevíme, kolik firem do toho vstoupí, jak moc bude to postižení,“ prohlásila Schillerová. A od ekonomů zní výhrady.

Vláda vysílá signál, že je připravená utratit cokoliv, konstatuje Horská

Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské česká vláda svými posledními rozhodnutími vysílá trhu a domácnostem signál, že je připravena utratit cokoliv. „A i to, co nemá vybráno a co na daních ani nevybere, protože deficit jinými slovy znamená, že utrácíte víc, než jaké máte příjmy,“ konstatuje Horská.

Situaci, kdy rozpočet a schodek postrádají konkrétní obrysy, si nedokáže vysvětlit ani předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Sředula. „Buďto je to hra před volbami, aby se lidi nedozvěděli, jak to celé vypadá, nebo si to neumí úplně přesně představit a nebo je to ještě jiná otázka. Samozřejmě se vkrádá otázka přípravy rozpočtu pro volební rok (v roce 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny). To je taky velký otazník,“ uvedl.

Středula současně zdůrazňuje, že vyhlížený propad ve financích nejde pominout a někde se zaplatit musí. „A v tom případě nám chybí celá druhá strana rovnice. Bude to zaměstnanec, jeho rodina? Nebo existuje nějaký jiný obětní beránek, který to má zaplatit? To musí politik říct,“ uvedl.