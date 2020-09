Vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy a související snížení daně jen na dva roky, potvrdil Babiš

„Pokud nenajdeme podporu, znamenalo by to, že budeme hospodařit v rozpočtovém provizoriu. A to bych rozhodně nepřála naší zemi v žádné době. Zvlášť v té, jako je tato těžká hospodářská krize,“ řekla Schillerová.

„Myslíme si, že je to potřeba na dva roky, protože samozřejmě rozpočet na rok 2022 bude ještě připravovat naše vláda, ale po volbách potom ten, kdo vyhraje, takže myslím, že je to dobře,“ uvedl nyní premiér a předseda hnutí Andrej Babiš (ANO).

Komunisté váhají

Podle předsedy ODS a místopředsedy sněmovny Petra Fialy ale vláda není schopná sestavit rozumný rozpočet, takže debatu považuje za zbytečnou – a váhají i komunisté, kteří zatím Babišově vládě vždy s rozpočtem pomohli.

Nic na tom nezměnila ani páteční večerní schůzka ministryně financí s poslancem a ekonomickým expertem KSČM Jiřím Dolejšem. Ten měl od vedení strany mandát podporu rozpočtu vyjednat. S ministryní se nedohodl. „Státní rozpočet na příští rok je důležitý, ale je to velmi těžký oříšek a zdaleka nejsme připraveni ho rozlousknout,“ uvedl.

Komunisté kritizují hlavně vládní návrh na zrušení superhrubé mzdy, kvůli kterému by z veřejných financí vypadlo přes sedmdesát miliard. Zaměstnancům by sice vzrostly čisté platy až o tisíce měsíčně, jenže podle KSČM si to stát v příštím už tak rozpočtově napjatém roce nemůže dovolit. „Tunelovat rozpočet systémovým opatřením by pro KSČM bylo těžko přijatelné. Nám by se líbilo, kdyby se tento krok o rok odložil,“ vysvětlil Dolejš.

Podle ministryně financí by to ale nebyla dobrá cesta. „Já jsem to na jednání vysvětlovala. Já si myslím, že to by bylo takové 'slibem nezarmoutíš'. My jsme se v programovém prohlášení zavázali ke zrušení superhrubé mzdy,“ řekla Schillerová.