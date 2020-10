Restauratéři a hospodští žádají stát o pomoc. Navrhli Národní program pro gastronomii

Samotná gastronomie v Česku zaměstnává přes 150 tisíc lidí. Pro zachování pracovních míst by podle oborových asociací mohl pomoci národní program, o kterém už jednají s vládou.

„Z úterní schůzky vypadlo plno různých návrhů, například daňových. Některé návrhy jsou v rozporu s bruselskými pravidly. Ale je třeba se na to podívat, jsou tam konkrétní věci, o kterých diskutujeme,“ řekl ke vzájemnému setkání premiér Andrej Babiš (ANO).

Dojde k legalizaci spropitného?

Program je rozdělen na čtyři krátkodobá opatření a pět střednědobých. Do těch střednědobých patří i požadavek na legalizaci spropitného. To by mělo být příjmem zaměstnance, neplatil by z něj daně ani sociální odvody. Spolumajitel skupiny Hospodska a člen Asociace malých a středních podniků Luboš Kastner sdělil agentuře ČTK, že si asociace nechala na jaře udělat rešerši na téma spropitného.

Podobnou definici, jako si ji přeje v Česku, má podle něj Rakousko, Německo, Irsko, Velká Británie a Irsko. V Německu a Rakousku se spropitné nedaní, ani se z něj neplatí odvody. Podobně je tomu v Rumunsku, kde jde ale jenom o spropitné pro zaměstnance restaurací a barů, v obou předchozích státech jde o spropitné ve všech oborech. V Spojeném království a v Irsku se daní, ale neodvádí se z něj pojistné.

Spropitné v tuzemsku není upraveno žádným právním předpisem. Podle loňského průzkumu STEM/MARK nechávají Češi v restauracích jako spropitné nejčastěji 20 až 40 korun. Deset procent z útraty personálu nechává jen každý pátý host, stejný podíl nechává spropitné větší než desetinu. Zhruba 70 procent lidí obsluhu odmění jen pár desetikorunami, třetina pak zaokrouhluje pouze na koruny.

Návrh na dočasné snížení daně

Krátkodobým opatřením by bylo například snížení DPH na stravovací služby na pět procent. A to dočasně do konce roku 2021. Už v létě takové opatření, s platností do konce letošního roku, zavedli například v Rakousku nebo Německu.

„Existují sice názory, podle nichž tam k žádnému výraznému posílení sektoru díky tomu nedošlo, ale já si myslím, že je to o nějakém signálu vyslat sektoru konkrétní pomoc,“ soudí poslanec ODS Jan Bauer.