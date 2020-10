Češi se v restauracích a hospodách budou registrovat, plánuje Prymula

„Plánujeme, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší,“ předeslal ministr, aniž by ale upřesnil termín, odkdy by takové opatření mělo platit. Reagoval tak na dotaz pirátského poslance Ondřeje Profanta, kterého zajímalo zlepšení systému takzvané chytré karantény.

Registraci dobře znají od počátku uvolňování po první koronavirové vlně návštěvníci restaurací či kaváren v Německu. Nejdříve to provozovatelé těchto zařízení měli doporučeno, od června se to stalo povinností s tím, že údaje mohou být zlikvidovány nejdříve po čtyřech týdnech.

Prymula také uvedl, že se chystá masivnější kampaň ve prospěch rozšíření mobilní aplikace eRouška, kterou zatím používá zhruba 560 tisíc lidí. Dosavadní kampaň je podle ministra nedostatečná. Aplikace má pomoci při sledování možných kontaktů s osobami nakaženými koronavirem.