Pithart a Vrba vyzvali vládu, aby oslovila Volkswagen kvůli postavení Škody

Volkswagen prostřednictvím Škody podle Pitharta přispěl ke kultivaci tržního prostředí v Česku a zlepšení vztahů ČR a Německa.

„Tím více nás znepokojují některá dosud snad neoficiální prohlášení představitelů VW, že by se mělo změnit postavení Škody v rámci koncernu VW. Podle zmíněných vyjádření by se Škoda měla zaměřit na výrobu laciných aut pro laciné trhy. Pokud by k tomu došlo, bylo by to v rozporu se záměry uvedených v přílohách smlouvy mezi českou vládou a koncernem VW a znamenalo by to nepříznivé finanční dopady na Škodu a její subdodavatele,“ uvedl s Vrbou v dopise.

Ředitel Volkswagenu Herbert Diess v létě médiím řekl, že Škoda co do objemu prodaných aut „není dostatečně agresivní“ v konkurenci s Korejci a Francouzi. Automobilka musí podle něho posílit pozice v segmentu cenově výhodných aut, a naopak nemá smysl, aby byla třetí prémiovou značkou koncernu. Nejen německá média píší už delší dobu o tom, že Volkswagenu vadí úspěchy Škodovky, jejíž modely nad očekávání konkurují ostatním značkám koncernu.