Zájem o letenky po jarní krizi narůstá, mnoho lidí však stále čeká na refundace

Přes léto Češi nejčastěji nakupovali letenky do tradičních dovolenkových destinací. Z nich vede především Řecko, následované Bulharskem nebo Chorvatskem. Z ostatních destinací se nejčastěji létá do Londýna, Paříže nebo Amsterdamu. Podle Student Agency se pomalu oživuje také prodej do vzdálenějších exotických míst, a to na termíny na konci letošního roku nebo pro rok 2021. Zájem o tyto oblasti mírně roste i přes nejistou situaci okolo otevření turistických cest.

Spolu se zájmem o letenky přibývají i obnovené letecké linky. Na pražském letišti jich tak v současnosti funguje asi sto. Několik dalších by pak mělo být obnoveno v následujících týdnech.