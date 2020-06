Prodej aut v EU letos podle odhadu klesne o čtvrtinu, sdružení výrobců žádá pobídky a šrotovné

Po prvním šoku v důsledku koronaviru mezi polovinou března a květnem registruje evropský trh od začátku roku meziroční propad prodeje aut o 41,5 procenta. V nadcházejících měsících by se měla situace podle sdružení do určité míry zlepšit, protože opatření proti šíření koronaviru se začínají v jednotlivých zemích uvolňovat.

„Zásah vlády byl bezprecedentní,“ uvedl šéf SMMT Mike Hawes. „Práce ale ještě neskončila. Podobně jako v jiných zemích potřebujeme soubor opatření na restart, na vybudování poptávky, objemu a růstu,“ dodal. Jsou podle něj potřeba opatření na posílení důvěry spotřebitelů a přístup k mimořádnému financování.

Odvětví výroby aut se také obává, že obchodní podmínky s Evropskou unií by se na konci přechodného období, tedy s koncem letošního roku, mohly zhoršit. Výroba aut představuje největší položku britského vývozu. Jestliže se nepodaří uzavřít dohodu, objem výroby se podle svazu SMMT může do roku 2025 snížit na 850 tisíc aut. To by bylo nejméně od roku 1953.

Podle webu Svazu výrobců a prodejců automobilů pracuje v britském automobilovém průmyslu přímo ve výrobě kolem 168 tisíc lidí, dalších 823 tisíc zaměstnanců je v návazných odvětvích.