Politici začínají debatu o růstu platů státních zaměstnanců v příštím roce

Už letošní státní rozpočet počítá s rekordním schodkem 300 miliard korun. Příští rok má být deficit podobný. Jednání ministrů o přesunech peněz tak nebude jednoduché. Už teď ale mají konkrétní požadavky na výdělky úředníků, policistů, učitelů nebo lékařů komunisté, kteří kabinet tolerují. Bez jejich hlasů může být pro vládu schválení rozpočtu ve sněmovně velmi problematické.

„Měla jsem určité konzultace, když to tak řeknu, s paní ministryní (financí), kde jsem signalizovala, že to minimum, co bychom u státních zaměstnanců požadovali, vidíme alespoň v rámci valorizace o inflaci,“ uvedla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Samotná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zatím nechtěla být konkrétní. „Nějaký růst tam budeme muset zabezpečit, ale budeme se muset chovat velmi zodpovědně,“ uvedla.