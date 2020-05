Schodek rozpočtu bude i v příštím roce zhruba 300 miliard korun, plánuje Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá i pro příští rok se schodkem státního rozpočtu ve výši zhruba 300 miliard korun, uvedla to pro ČT. Vláda chce zároveň změnit harmonogram příprav státního rozpočtu na rok 2021, sněmovně by jeho návrh předkládala do konce října, tedy o měsíc později než dosud.