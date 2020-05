Ekonomika eurozóny i celé EU v prvním čtvrtletí rekordně klesla, Německo spadlo do recese

Kvůli šíření nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, se v Německu musely uzavřít například školy, obchody, kanceláře, restaurace i velká část výrobních provozů. To ale bylo až v březnu, tedy v závěru čtvrtletí. Proto se výraznější dopady čekají až v tomto kvartálu, ačkoliv země už začala některá omezení uvolňovat.

V meziročním srovnání hrubý domácí produkt (HDP) podle sezonně přepočtených dat klesl o 2,3 procenta. O čtvrtletí dříve ještě největší ekonomika v Evropě vykazovala meziroční růst, a to o 0,4 procenta.

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že německá ekonomika v prvním čtvrtletí klesne proti předchozím třem měsícům o 2,2 procenta. Meziročně pak čekali propad o dvě procenta.

Vláda v Berlíně už dříve uvedla, že na letošní rok počítá kvůli koronaviru s propadem ekonomiky o 6,3 procenta, což by bylo nejvíce za dobu existence spolkové republiky. V příštím roce by se podle odhadů mohla ekonomika do značné míry zotavit.