Automobiloví výrobci v Česku přišli za měsíc odhadem o 67 miliard korun

Vzhledem k často mohutnější pomoci firmám a opatřením na rozjezd trhu v okolních zemích se může podle SAP rovněž zhoršovat konkurenceschopnost firem českého automobilového průmyslu. Stejně tak se může snižovat bezpečnost a zvyšovat emise vozového parku v Česku, uvedlo sdružení.

Vládní harmonogram uvolňování může být diskriminační, varuje Dlouhý

Vládní harmonogram uvolňování opatření proti novému koronaviru může být diskriminační pro velkou část podnikatelů, uvolňování by mělo být rychlejší, uvedl prezident Hospodářské komory (HK) Vladimír Dlouhý. Podpora, zejména program Antivirus, by měla platit déle.

Epidemiologové radí ale počkat s uvolňováním týden, až se plně projeví výsledky šíření koronaviru po Velikonocích. „Epidemiologové vnímají naši pozici,“ řekl Dlouhý. Jsou připraveni vést diskuse o urychlení obnovy provozů i otevření hranic, dodal. Obě strany se budou pravidelně setkávat.

Otevření gastronomických zařízení na konci května nebo začátkem června by mohlo být likvidační pro mnoho z nich. V případě příznivé epidemiologické situace by podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka by se mohly zahrádky otevřít už na konci dubna. Vládní harmonogram s tím počítá od 25. května. „Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla vláda omezovat otevírací dobu provozoven,“ řekl Stárek.

Otevřít by se podle Stárka měla také otázka zprovoznění ubytovacích služeb. Fungovat by mohly začít v květnu alespoň malá ubytovací zařízení s kapacitou od pěti pokojů, uvedl.