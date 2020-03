Pražská burza ztrácela více než čtyři procenta. Evropské akcie již začaly růst

Na pražské burze je nejobchodovanějším titulem ČEZ, který v úterý ráno zveřejnil loňské výsledky hospodaření. Čistý zisk loni stoupl o 38 procent na 14,5 miliardy korun. Cenné papíry elektrárenské firmy reagovaly dopoledne růstem o 2,7 procenta. Odpoledne pak přidávaly už 4,7 procenta.

V rámci burzy však šlo o výjimku. Drtivě ztrácely zejména bankovní tituly. Erste odpoledne vykazovala propad bezmála o 11 procent, Komerční banka minus 6,5 procenta a Moneta Money Bank pak odepisovala 4,5 procenta. Pojišťovna VIG na tom byla v tomto srovnání lépe (-0,9 %).

Z hlavního trhu ztrácel rovněž Adast (-7,9 %) a Philip Morris (-4,5 %).

Australské akcie výrazně stouply

Smíšeně zakončily úterní obchodování asijské trhy. Japonský index Nikkei 225 stagnoval mírně nad nulo, honkongský Hang Seng přidal 0,8 procenta. Šanghajský SSE Composite Index vykázal mírný pokles 0,3 procenta. Naopak výrazného skoku vzhůru dosáhl australský S&P/ASX 200, který stoupl o 5,8 procenta.

Převážná část hlavních evropských indexů se dopoledne pohybovala mírně pod nulou či mírně nad ní, po 16:00 však již vykazovaly silnějí růst. Německý DAX přidával 1,2 procenta, francouzský CAC 40 pak 0,9 procenta, stejně jako celoevropský STOXX 600. Do kladného teritoria se mírně dostal i britský FTSE 100.

Obavy z recese srážejí cenu ropy

Ropa se v úterý kvůli obavám z globální recese prodává pod 30 dolary za barel, což je poblíž minima z roku 2016. Podle analytiků se dá v příštích měsících kvůli epidemii nového koronaviru očekávat další pokles poptávky a souboj Saúdské Arábie a Ruska o podíl na trhu.

Severomořská ropa Brent před 14:30 našeho času ztrácela 1,5 procenta na 29,59 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu odepisovala 0,4 procenta na 28,59 dolaru za barel.

Některé země včetně Spojených států a Kanady spolu s evropskými a asijskými zeměmi podnikají bezprecedentní kroky k zamezení šíření viru. Tím omezují poptávku po ropě a ropných produktech, jako je benzin a letecké palivo. Podle analytika Bjornara Tonhaguena ze společnosti Rystad Energy ale ropa stále nedosáhla cenového dna.

Mrazivé odhady příjmů

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a Mezinárodní agentura pro energii (IEA) odhadují, že rozvojovým zemím by letos mohly příjmy z prodeje ropy a zemního plynu klesnout o 50 až 85 procent. Byly by tak nejnižší za více než 20 let.

Před nebezpečím recese varoval v pondělí americký prezident Donald Trump. Řekl, že Spojené státy by mohla recese potkat, protože se zpomalila hospodářská aktivita na celém světě a protože silně klesají také akciové trhy.

Nabídka ropy se přitom zvyšuje. Vývoz ze Saúdské Arábie by měl v nejbližších měsících výrazně vzrůst a překročit hranici deseti milionů barelů denně.