Centrální banky se dostávají ze ztrát, česká i švýcarská. Co udělají s miliardami navíc?

Debata o investování devizových rezerv by tak podle Seidlera měla zintenzivnit. Upozorňuje ale, že výraznější změna investiční strategie devizových rezerv naráží na reputační riziko: pokud by centrální banka utrpěla z rizikovějších investic v některých letech ztráty, mohlo by to být považováno za selhání vedení ČNB.

„Agresivnější investiční strategií části devizových rezerv by centrální banka mohla dlouhodobě generovat roční zisky v řádech vyšších desítek miliard korun, které by se po zaplacení předešlých zrát mohly výhledově převádět do státního rozpočtu,“ míní Seidler. K uvedeným výnosům však nebude podle něho docházet, pokud bude centrální banka ukládat rezervy ve velké míře jen do velmi likvidních a bezpečných aktiv.

Menší provázanost rozpočtu centrální banky a státu je podle něj z pohledu nezávislé měnové politiky vhodnější. „Centrální banka se tak nemusí při sledování svého cíle ohlížet na to, jaký bude mít hospodářský výsledek a zda se nedostane pod politický tlak. V české ekonomice je tak do jisté míry příznivé, že centrální banka do rozpočtu prozatím ani v historii nepřispěla a politická reprezentace tak se zisky centrální banky nepočítá,“ vysvětluje Seidler.

Připomíná, že důvodem investování rezerv centrálních bank do různorodých aktiv je snaha, aby jejich portfolio bylo různorodé a aby přinášelo vyšší výnosy. Ačkoli hlavním cílem centrálních bank není ziskovost, jejich zisky hrají v řadě zemí důležitou roli. Centrální banky si je totiž zcela nebo částečně přesouvají do státních rozpočtů.

ČNB by si ale mohla vést ve svých ziscích daleko lépe, míní hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. „Centrální banky ovlivňují trhy nejen zvyšováním likvidity v systému při provádění samotné měnové politiky, ale poté i následně investováním svých rezerv do akcií či dluhopisů,“ konstatuje.

„SNB udržuje úrokovou sazbu na záporné úrovni minus 0,75 procenta s tím, že podle bankovní rady je expanzivní měnová politika nadále nezbytná. Záporná úroková sazba SNB se začíná přenášet do komerčních bank. Ve Švýcarsku se tak setkáváme se situacemi, kdy klienti platí bankám za to, že u nich mají peníze,“ připomíná Křeček.

Výsledky SNB odrážejí zhodnocení aktiv, které banka nakoupila, aby oslabila frank. Do konce roku 2019 hodnota investic do zahraničních měn stoupla na více než 804 miliard franků, což je více než hodnota švýcarské ekonomiky.

V různých zemích mohou mít nastavené centrální banky svá pravidla různě. Například ta švýcarská, Schweizerische Nationalbank (SNB), pravidelně svými zisky přispívá do hospodaření kantonů, které patří mezi její hlavní akcionáře. „To byl i jeden z důvodů, proč tam centrální banka nečekaně v roce 2015 opustila svou politiku udržování slabé měny, jelikož její pokračování by vedlo k vysokým ztrátám a dlouhodobému zastavení příspěvků peněz do rozpočtů kantonů,“ vysvětluje Seidler.

„Je tak pravděpodobné, že interní debata o zahájení odprodejů výnosů z devizových rezerv v ČNB zintenzivní a banka začne rezervy opět letos částečně odprodávat. To by alespoň částečně mohlo podpořit kurz koruny, ačkoli ČNB bude chtít trh ovlivňovat co nejméně a tomu přizpůsobí i odprodávaný objem rezerv,“ zamýšlí se Seidler.

Výraznější zisky roku 2019 nicméně zároveň otevřou debatu, zda ČNB nezačne odprodávat část výnosů z rezerv, tak jak to činila před zahájením kurzového závazku. Odprodeje výnosů od roku 2009 do roku 2012 činily v průměru 83 milionů eur měsíčně, tedy miliardu eur za rok. V letech 2004 až 2008 byly mírně nižší a ne zcela pravidelné.

Konečné výsledky tamní centrální banka zveřejní 2. března. Spolu s tím by měla zveřejnit i rozhodnutí, kolik dalších peněz z jejího zisku kromě dvou miliard získají vláda a kantony. Agentura Bloomberg upozornila, že existují požadavky, aby část obrovského zisku byla použita na kompenzaci vedlejších vlivů měnové politiky centrální banky.

Většinu v SNB vlastní kantony a kantonální banky, 45 procent akcií pak drží soukromí investoři. Banka vyplácí dividendu, která odpovídá šesti procentům jejího základního kapitálu, zbytek si rozdělují centrální vláda a vlády jednotlivých 26 kantonů.

V Maďarsku dorovnají ztrátu centrálních bankéřů z rozpočtu

Velmi důležitá je pro centrální bankovnictví v rozvinutých zemích nezávislost na vládě. „Pokud by tyto instituce podléhaly vládě, mohl by teoreticky nastat případ, že by politici motivovali centrální banku k tisku peněz a následným nákupům státních dluhopisů,“ vysvětluje Pfeiler.

Tyto operace by měly několik důsledků. Jednak by nákupy obligací stlačily dolů jejich výnosy a vláda by si tak na trhu půjčovala levněji. „Centrální banka by realizovala zisk z pozitivního přecenění svého dluhopisového portfolia, který by poté mohl putovat do státního rozpočtu,“ konstatuje Pfeiler.

Zároveň by podle teorie měla vzrůst inflace, což by snížilo reálné náklady na obsluhu dluhu. Pfeiler připomíná, že zvýšení cenové hladiny by se promítlo do zdražení zboží a služeb pro domácnosti. „Prostředky by se tak přesunuly od domácností směrem k vládě. Jednalo by se tak o určitou formu zdanění. Proto je v naprosté většině rozvinutých zemí takzvané monetární financování zakázáno,“ dodává.

A jak je to v některých dalších okolních zemích konkrétně? Například v Maďarsku je vztah mezi hospodařením centrální banky a rozpočtem poměrně úzký. „Pokud centrální banka skončí ve ztrátě, musí být tato ztráta pokryta ze státního rozpočtu. Zisky pak centrální banka často do státního rozpočtu převádí. Například v první polovině roku 2019 přispěla 50 miliard forintů, tedy přibližně 0,1 procenta HDP, obdobně pak i v roce 2016,“ vyčísluje Seidler.

V Rumunsku pak podle něho centrální banka odvádí zhruba 80 procent zisků, což v roce 2018 činilo taktéž více než jednu desetinu HDP, v předešlých letech méně.

A příspěvky jsou běžné i v Polsku, kde tamní centrální banka za posledních deset let nepřispěla pouze v roce 2015 a 2018. V roce 2018 činil příspěvek dokonce 0,45 procenta HDP, tedy devět miliard zlotých.

Německá centrální banka nejdříve naplní určitý rezervní fond, nad rámec tohoto fondu pak zisky převádí.