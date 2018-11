Singer: Oslabení koruny přispělo ke zdravému růstu ekonomiky i vyšším platům

Ta otázka je v pořádku, ale svědčí o totální nepřipravenosti. Česká národní banka sdělí, jak kdo o intervencích hlasoval, příští rok. Až do této chvíle jsem předpokládal, že to ve všeobecném povědomí ekonomických redaktorů je.

Zvedl jste při rozhodování o intervencích ruku pro? Z veřejných zdrojů to dohledatelné není, ale předpokládám to.

Co se týče ekonomiky, účet je evidentní. Dopady přispěly k posílení toho, čemu se říká agregátní poptávka, přispěly k návratu ekonomiky z kurzu, který měl velká rizika v podobě dlouhé deflační periody, navýšení reálné hodnoty dluhu a naopak: přispěly k tomu, že ekonomika roste poměrně zdravě. Už dlouho jsem neslyšel, že by někdo popíral, že k posílení agregátní poptávky tím krokem došlo.

Mezi kritiky intervencí byli i dva prezidenti, dva ekonomové – pánové Zeman a Klaus. Na ekonomických tématech se obvykle neshodují, ale tady se shodli, že jste to neudělali správně. Miloš Zeman říkal, že podle něj bylo cílem intervencí oddálení přijetí eura.

Musím se přiznat, že to tvrzení je tak daleko od normální ekonomické debaty o intervencích, že k tomu žádný komentář dát nemůžu. Je to úplně mimo. Neumím k tomu nic říct. To je tak divná výtka, že s tím neumím nic udělat.

Kritici se našli i mezi zastánci. Tvrdili, že intervence přišly buď pozdě, nebo měly skončit dříve. Nemohly právě ony přispět k tomu, čemu se říká přehřátí ekonomiky?

Česká ekonomika se nijak dramaticky nepřehřívá, pokud vůbec. Obecně ano, v nějaké významné nekorigovatelné míře, protože politika centrální banky vždycky koriguje kurz ekonomiky, ať už je přechlazená, nebo přehřátá. Od toho centrální banka používá své nástroje. V tuto chvíli zvyšuje úrokové míry.

Ale mnohokrát jsem říkal, že tento krok mohl přijít dříve, a kdyby měl skončit za kratší dobu, tak mohl být ještě lehce razantnější. Není to ale nic, co by bylo fatální. Politika centrální banky vždycky koriguje něco nečekaného ve vývoji, jinak by mohla být definovaná na deset let dopředu a všechno by probíhalo hladce – ale tak svět nikdy nevypadal a vypadat nebude.