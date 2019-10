Volkswagen zatím odkládá rozhodnutí o továrně v Turecku. Důvodem je vojenská operace Ankary v Sýrii

O výstavbě nového závodu se mluví od loňského listopadu, kdy Volkswagen představil nový pětiletý plán zaměřený na výrobu elektrických aut. Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier v září na frankfurtském autosalonu uvedl, že konečné rozhodnutí o novém evropském výrobním závodě koncernu by mělo padnout do konce roku a že koncern stále vybírá ze dvou zemí. Podle zdrojů měly být těmito zeměmi Turecko a Bulharsko.

Podle dřívějších informací zdrojů by nová továrna měla ročně vyrábět 300 tisíc aut na export do východní Evropy. Závod by měl přijít na více než jednu miliardu eur (25,7 miliardy korun) a zaměstnat skoro 4000 lidí. Výstavba by mohla začít koncem příštího roku, výroba by mohla být zahájena v roce 2022.