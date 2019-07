Ekologická daň na létání zbrzdí podle bankéře Kováče modernizaci letadel

Otázka zůstává nad výší daně. Někteří poukazují, že ekologická daň má začít na částce jednou a půl eura, tedy zhruba 40 korun, což není suma, která by snad mohla společnosti – zvláště takové, jako je Air France – zruinovat. S tím Kováč souhlasí.

„Ale tady znovu trošku ztrácí to opatření smysl, protože bezpochyby, když se zvedne cena letecky té nejnižší kategorie o jeden a půl eura, tak to nikdo nepozná, je to cena jedné kávy na letišti. Takže lidé nepřestanou létat. Na druhou stranu ty prostředky mají být použity na dotování nějaké jiné konkurenční doprav, takže to jenom modifikuje tržní podmínky zase nějakým administrativním způsobem. Zde byly zmíněné investice do železniční dopravy, což je ve Francii přímý konkurent letecké dopravy minimálně v lokálních spojích,“ říká Kováč.

France to tax flights from its airports, airline shares fall https://t.co/EKVdKGg3YV pic.twitter.com/xUSN0GRzyr — Reuters Top News (@Reuters) July 9, 2019

Krok Francie nicméně asi nezůstane osamocený a může vést podle děkanky k celoevropskému nařízení. „EU už dříve avizovala, že se bude zabývat právě leteckou dopravou. Francie ji umí nahradit v případě té vnitrostátní dopravy železnicí, která je stejně rychlá, dokáže dostat pasažéry z místa A do místa B stejně rychle jako letecká,“ vysvětluje Škodová Parmová.

Právě substituce, tedy nahrazení je podle ní výhodné pro volbu alternativního způsoby přepravy a ještě k tomu i šetrnějšímu k životnímu prostředí. „Můžeme tak určitým způsobem limitovat přehuštění v letecké dopravě, které vzniká i tím, že jsou některé boeingy mimo provoz. Daň může být vnímána i jako způsob regulace přehuštění, tedy převisu vysoké poptávky nad nabídkou, které letecké společnosti mají,“ dodala děkanka.