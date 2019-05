Letadla se snaží být ekologičtější. Třetí motor srazí podle expertů emise o desetinu

Elektromotory prioritou

Inženýři se domnívají, že úpravy by mohly při dálkových letech ušetřit až 11 procent současné spotřeby paliva, tedy i emise skleníkových plynů, které se v letectví od devadesátých let jen v Evropě více než zdvojnásobily.

„Je to trend, který je téměř všude ve světě, to znamená v Evropě, ve Spojených státech. NASA na tom pracuje, ale i jiné velké firmy, které by do budoucna měly nahradit, nebo alespoň zčásti nahradit pohon letadel turbínovými motory ventilátorovým pohonem s elektrickými motory,“ podotkl vedoucí Ústavu letecké dopravy při ČVUT Daniel Hanus.

Jiné varianty podle Hanuse prakticky neexistují. „Pohon letadla je založen na tom, že vzduch z atmosféry se urychlí ve ventilátoru na trochu větší rychlost, než je rychlost letu. Ventilátor buď pohání turbínový motor, anebo do budoucna by to mohl být elektromotor, který má mnohem větší účinnost, zhruba dvojnásobnou,“ poznamenal Hanus.